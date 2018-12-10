За две недели в Украину не пустили 1000 россиян, около 400 из них вернули в Беларусь

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Около 400 россиян вернули в Беларусь

За две недели в Украину не пропустили больше тысячи россиян

Проблемы в отношениях Украины и России косвенно затронули Беларусь: многие россияне едут в Украину именно через нашу страну, сюда их возвращают в случае непропуска. С 26 ноября Госпогранкомитет Беларуси насчитал более 380 таких возвращенных граждан с российскими паспортами. Из 380 больше 260 человек вернули самолетами. Речь идет о разных аэропортах Украины, но больше всего возвращенных из Киева.отмечает официальный представитель Госпогранкомитета БеларусиЛюбопытно, что белорусские данные о возвращенных в Беларусь россиянах несколько отличаются от украинских.Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украинырассказывает TUT.BY, что, по их подсчетам, с 26 ноября около 400 человек были возвращены в Беларусь авиарейсами. Что касается автомобильных пунктов пропуска,По подсчетам Государственной пограничной службы Украины, с 26 ноября в Украину не пропустили больше тысячи граждан России, на границах с разными странами, не только с Беларусью.— рассказывает пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.Представитель Госпогранслужбы Украины объясняет также, что под повышенный контроль попадают не только россияне, но и люди из других стран.уточняет Олег Слободян.— говорит Олег Слободян.При этом, добавляет собеседник, у россиянина, который имеет вид на жительство или другое законное право на проживание в Украине, не может быть проблем с въездом в страну.