На российском полигоне взорвалась зенитная ракета

Зенитная ракета взорвалась после запуска на российском полигоне Капустин Яр. Предположительно, это была ракета комплекса С-300, по другим версиям — С-400 или С-500. Видео инцидентапортал Avia.Pro.По сведениям источника издания, пуск С-300 произошел в воскресенье, 9 декабря, и на видео зафиксирован «проектный инцидент». По данным издания, за пределы полигона ракета не улетела.По оценкам экспертов Avia.Pro, речь идет отнюдь не о ракете ЗРК С-300 «Фаворит», а о комплексах С-400 или С-500, либо о новейших разработках ОПК. Издание пишет, что выпущенная, а впоследствии разорвавшаяся ракета поднялась на очень большую высоту, что характерно не для ЗРК С-300 «Фаворит», а для комплексов С-400 или даже С-500.Официальных комментариев от российского Министерства обороны пока не поступало.Напомним, что два года назад в августе на полигоне Ашулук Астраханской области в России произошел неудачный пуск ракеты зенитного комплекса С-300. У ракеты после старта не включился двигатель, и она рухнула обратно на установку. В результате катастрофы произошел сильный пожар, серьезно повредивший комплекс.Зенитный комплекс С-300 был принят на вооружение советской армии в 1975 году. С тех пор комплекс неоднократно модернизировался и в зависимости от модификации может поражать цели на дальности до 300 км.