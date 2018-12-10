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В Бобруйске выставили на торги… морг

11.12.2018 19:17 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская универсальная товарная биржа проведет 14 декабря торги по продаже здания морга в Бобруйске, сообщает журнал Office Life.

Строение одноэтажное, из кирпича. Общая площадь — 103,6 кв. метра. Участок, на котором оно стоит, передается в аренду на 50 лет. Начальная цена лота — Br49.

Объект принадлежит Управлению Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области и выставляется на торги не первый раз. Они уже объявлялись в 2017 году.

Здание находится недалеко от авто- и железнодорожного вокзалов, а также крупного супермаркета.

Покупателю нужно будет возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Новый владелец должен использовать здание для предпринимательской деятельности в течение не менее одного года. Разрешается сносить отдельные объекты, входящие в состав морга.

 
 
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Белорусская универсальная товарная биржа проведет 14 декабря торги по продаже здания морга в Бобруйске, сообщает журнал Office Life.
 
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