ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Козак не стал обсуждать с белорусской делегацией компенсацию налогового маневра и скидку на газ - источник

11.12.2018 19:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

 Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник на встрече с делегацией из Беларуси не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

По его словам, вице-премьер не считает возможным обсуждать это "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства".

По его данным, встреча прошла в узком составе, от белорусской делегации в ней приняли участие курирующий ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко и посол в России Владимир Семашко.

Пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус подтвердил "Интерфаксу" факт встречи, но комментировать детали отказался. Представитель пресс-службы Совмина сказал "Интерфаксу", что они "не комментируют ход переговоров".

Как сообщалось, вопросы взаимодействия в ТЭК между Беларусью и Россией будут рассматриваться на заседании Союзного Совмина, которое состоится с участием премьер-министров двух стран 13 декабря в Бресте.

На прошлой неделе в ходе заседания Евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб. м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это президент России Владимир Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии А.Лукашенко рассказал, что извинился перед В.Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за тонну.

Стороны рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт.

В Минске рассчитывают на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.

Годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Согласно оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник на встрече с делегацией из Беларуси не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Минском кто-то ведет партизанскую войну с автомобилистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика