Великобритания отложила приостановку программы выдачи инвестиционных виз - СМИ

Власти Великобритании не приостановили программу по выдаче инвестиционных виз для обеспеченных инвесторов, несмотря на обещания МВД страны, сообщает во вторник издание The Independent.

"Программа "Виза инвестора 1-го уровня" сейчас не приостановлена, однако мы сохраняем приверженность изменению правил (в будущем - ИФ)", - заявили в пресс-службе министерства, пообещав сделать заявление по этому вопросу "в должное время".

Ранее британские СМИ со ссылкой на МВД Великобритании сообщали, что прием заявлений для получения подобных виз будет приостановлен с 7 декабря и возобновится только после вступления в силу изменения правил получения виз. Однако такой приостановки не последовало.

Сообщалось, что визы не будут выдаваться до вступления в силу новых правил, по которым желающие получить инвестиционную визу должны будут предоставить результаты аудита своих финансовых и деловых интересов. Кроме того, из списка инструментов для инвестирования в экономику Великобритании будут исключены государственные облигации.

Теперь ожидается, что новые правила вступят в силу в 2019 году. Однако, отмечает The Independent, неясно, какие именно будут внесены изменения в правила, и когда именно они вступят в силу.

Визы инвестора (Investor visa (Tier 1)) дают гражданам из государств за пределами Евросоюза возможность в короткие сроки получить вид на жительство и гражданство страны при инвестировании в британскую экономику от 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн).

В 2017 году в Великобритании выдали более 1 тыс. виз инвесторов, получателями стали преимущественно граждане России и Китая.