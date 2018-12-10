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Простые зрители смогут решить судьбу Приза зрительских симпатий Рождественского конкурса вокалистов-2018

11.12.2018 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Решить судьбу Приза зрительских симпатий Рождественского конкурса вокалистов-2018 можно будет во время финального концерта 19 декабря, сообщили в Большом театре Беларуси.

"Решить, кто из финалистов юбилейного, 5-го Рождественского конкурса вокалистов достоин Приза зрительских симпатий, можно будет 19 декабря. В этот день на большой сцене театра развернется настоящий праздник музыки", - отметили в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

В первых двух отделениях концерта "Молодые голоса мировой оперы" зрители увидят сцены из самых известных и популярных опер классического репертуара. 10-ти финалистам Рождественского конкурса будут помогать побеждать звезды белорусского Большого и маэстро Александр Анисимов. В третьем отделении под руководством дирижера Вячеслава Чернухо-Волича выйдут настоящие мастера оперной сцены – белорусские звезды, а также приглашенные артисты, лауреаты многочисленных международных конкурсов: Анн-Софи Венсан (Франция), Хе Мюн Кан (Корея) и Сюзанна Жюин Таффо (Канада).

Простые зрители смогут решить судьбу Приза зрительских симпатий Рождественского конкурса вокалистов-2018
Придя на концерт "Молодые голоса мировой оперы", зрители смогут стать свидетелями рождения новой оперной звезды. А также – повлиять на выбор лучшего из лучших: ведь 19 декабря будет вручен Приз зрительских симпатий – по результатам голосования во время антракта между 2-м и 3-м отделением.

"Этот приз, поверьте, дороже всяческих Гран-при! Итак, ждем всех 19 декабря в Большом театре Беларуси! Надежда Павлова, Маргарита Левчук, Михаил Малафий – сегодня эти имена известны практически каждому опероману. Спросите любого из них, какой приз они считают наиболее ценным, каждый не задумываясь ответит: Приз зрительских симпатий", - уверены в Большом.

В рамках Форума-2018 пройдет Пятый Минский международный Рождественский конкурс вокалистов. В этом году в конкурсе планируют принять участие вокалисты из 26 стран (!), подано 332 заявки из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Литвы, Монголии, Польши, России, Румынии, Сербии, США, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Эквадора, Эстонии, Южной Осетии.

Кто из них точно приедет в Минск, будет известно вечером 14 декабря. Финал конкурса могут увидеть зрители 19 декабря: «Молодые голоса мировой оперы» прозвучат на сцене Большого театра. В этот вечер и станут известны триумфаторы юбилейного конкурса.

 
Теги: Минск
 
 
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Решить судьбу Приза зрительских симпатий Рождественского конкурса вокалистов-2018 можно будет во время финального концерта 19 декабря, сообщили в Большом театре...
 
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