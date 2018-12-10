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Премьеры Беларуси и России проведут заседание Совмина Союзного государства 13 декабря в Бресте

11.12.2018 18:08 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Москва рассмотрят проект Военной доктрины, балансы спроса и предложения продовольствия и топливно-энергетических ресурсов на 2019 год на заседании Совмина Союзного государства 13 декабря в Бресте, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе   белорусского правительства.

Заседание пройдет с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева.

"В повестке дня заседания 25 вопросов. Среди тем - торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год", -  проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии Союзного государства в области науки и техники.

Планируется также рассмотреть выполнение решений Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, об отмене роуминга на территории Союзного государства, об участии СГ в финансировании создания музея-усадьбы Достоевского в Брестской области и Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

По итогам заседания предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск и Москва рассмотрят проект Военной доктрины, балансы спроса и предложения продовольствия и топливно-энергетических ресурсов на 2019 год на заседании Совмина...
 
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