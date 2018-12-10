Белорусские спортсмены к Олимпиаде в Токио планируют готовиться на Дальнем Востоке

Министерство спорта и туризма Беларуси рассматривает возможность подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде в Токио на российских спортбазах на Дальнем Востоке, заявил глава ведомства Сергей Ковальчук.

"В вопросе подготовки к Олимпийским играм в Токио (пройдут в 2020 году – ИФ) для нас очень интересна база подготовки на Дальнем Востоке в плане акклиматизации. Мы этот вопрос уже прорабатываем", - сказал С.Ковальчук журналистам во вторник в Минске.

По его словам, Россия в свою очередь рассматривает вопрос подготовки своих спортсменов на белорусских базах к Евроиграм, которые пройдут в Минске в 2019 году.

"У нас очень хорошие базы подготовки. Думаю, наши спортсмены с удовольствием будут использовать российские базы, точно так же наши базы будут использовать российские спортсмены перед предстоящими играми", - продолжил министр.

Глава белорусского Минспорта подчеркнул, что у сторон в вопросе подготовки спортсменов полное взаимопонимание.

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил, что спортсмены из Беларуси смогут готовиться к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году и зимним играм в Пекине в 2022 году на российских федеральных и региональных базах.