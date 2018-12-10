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Баскетбол. Женская сборная Беларуси попала в четвёртую корзину жеребьёвки финального турнира ЧЕ-2019

11.12.2018 17:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу попала в четвертую корзину жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2019 года вместе с дружинами Словении, Великобритании и Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С этими командами подопечным Натальи Трофимовой встретится на первом этапе не доведется.

Баскетбол. Женская сборная Беларуси попала в четвёртую корзину жеребьёвки финального турнира ЧЕ-2019

Рейтинг был составлен на основании выступлений команды на чемпионате Европы 2017 года и в квалификации Евробаскета-2019. Участники разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. Жеребьевка пройдет 12 декабря.

Баскетбол. Женская сборная Беларуси попала в четвёртую корзину жеребьёвки финального турнира ЧЕ-2019
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу попала в четвертую корзину жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2019 года вместе с дружинами...
 
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