Пока все дома: с 1 января строителям повысить оплату труда строителей на 30−35%

Документ вынесен на общественное обсуждение, изменения предлагается ввести с 1 января 2019 года. Напомним, на проблемы в строительной отрасли ранее обратил внимание президент. Он потребовал поднять зарплаты строителям, чтобы те не уезжали на заработки за границу, а также уравнять доходы этих работников по регионам.





Цену одного человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда предлагается поднять с 1 января 2019 года до 8,15 рубля при выполнении строительно-монтажных работ, до 7,03 рубля — при выполнении пусконаладочных работ. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6,04 рубля.









В Минстройархитектуры отмечают, что изменения позволят повысить оплату труда строителей на 30−35%, а также «исключить формирование заработной платы по региональному признаку». Эти задачи на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси поставил президент.





Напомним, во второй половине ноября Александр Лукашенко заявил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.





Он отметил, что вознаграждение строителей в регионах и столице должно быть равным. «Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение», — подчеркнул глава государства.





Сколько строителей уехало на заработки





В Минстройархитектуры поясняют, что на протяжении 2015−2017 годов в отрасли наблюдалось «сужение рынка строительных услуг по всем направлениям, и создалась ситуация, которая привела к оттоку квалифицированных кадров рабочих-строителей за пределы Беларуси».





— Только за 2017 год из республики уехало почти 9 тысяч рабочих различных специальностей и почти 50% от этого количества — строители (данные департамента по миграции Республики Беларусь), — поясняют в ведомстве. — При этом главная причина оттока кадров — низкий уровень заработной платы высококвалифицированных рабочих-строителей, по сравнению с заработной платой рабочих аналогичных профессий в Российской Федерации и других соседних странах.





В ведомстве отмечают, что нынешние цены человеко-часа в 6,04 рубля не позволяют обеспечить достойную зарплату высококвалифицированным рабочим строителям. При этом цены человеко-часа в Беларуси резко расходятся с ценами в европейских странах.





Новые цены, которые ведомство предлагает ввести с 1 января 2019 года, позволят приблизить заработки белорусских строителей к доходам их российских коллег.









В Минстройархитектуры рассказывают, что в Беларуси у строителей отмечается низкий уровень зарплаты по сравнению с соседними странами: в 1,3−2,4 раза ниже, чем в России; в 1,8−3,3 раза ниже, чем в Польше; в 1,7−5,8 раза ниже, чем в Литве.







