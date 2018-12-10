В Беларуси органические продукты будут отмечать зелёным листочком на упаковке





Фото: pixabay.com





А покупатели будут обращать внимание на упаковку − у сертифицированных продуктов появится зелёный листочек.





В чём отличие органической продукции





Органическая продукция − это та, которую делают без использования химпрепаратов, гормонов роста, антибиотиков и методов генной инженерии.





Сейчас в Беларуси есть 20 хозяйств, которые выпускают такие продукты, но сертификаты они получали в других странах.





Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия, сказал, что через год производители смогут «на законном основании получать чистую органическую продукцию. Её можно будет реализовывать на внутреннем и внешнем рынках».





Что насчёт надписей «эко», «зелёная» и тому подобных





Владимир Гракун обратил внимание на продукты с такими надписями. Далеко не во всех случаях такие продукты действительно органические. Поэтому власти и принимают отдельный закон, чтобы белорусы могли быть уверены в товаре, который покупают.





Андрей Кузьмич, представитель Министерства природных ресурсов, сказал, что органическое производство, которое правильно организовано, куда меньше вредит природе − в почву попадает меньше техногенных и химических веществ. А урожайность, по его словам, остаётся прежней. При этом органическое производство дешевле, так как не надо покупать дорогие удобрения.





Какие есть нюансы





Нужно, чтобы на земле, где будут производить органические продукты, ничего не выращивали и не применяли химудобрения в течение трёх лет. Фермеру нужно будет это доказать при подаче документов на сертификацию.





Владимир Гракун говорит, что такая земля в стране есть. А в случае чего можно и подождать три года. Сейчас в Беларуси под органические продукты сертифицировано 1500 гектаров земли.





Подавать документы на сертификат никого не обяжут, это добровольно. Сертификация будет платной, но точная сумма ещё не определена. Госстандарт внесёт «органических» фермеров в специальный реестр на своём сайте − заглянуть туда можно будет любому покупателю.





По словам Елизаветы Козленко, представителя Госстандарта, подать документы можно будет и юрлицам, и физлицам, и ИП. А сертифицировать будут ещё и процесс производства.





В планах выдавать сертификат на пять лет, но два раза проверить фермера − через 18 и 36 месяцев после выдачи документа.







