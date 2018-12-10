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В Беларуси в ноябре рекордно подорожали продукты. На что подскочили цены
11.12.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Напомним, в нынешнем году в Беларуси на протяжении трех месяцев фиксировали дефляцию на продовольственные товары — в мае, июле и августе.
Из продовольственных продуктов за ноябрь активнее всего подорожали огурцы и капуста. Больше всего снизилась цена на цитрусовые, горох и фасоль, рыбу соленую и копченую (кроме сельди и деликатесной рыбы), икру лососевых рыб.
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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. При этом продовольственные товары в прошлом месяце рекордно подорожали в нынешнем году — на 1,2%. В последний раз...
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