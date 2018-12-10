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Почти три месяца в Лунинецком районе ищут пенсионера
11.12.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Мужчина сторожил в поле трактор и
Место, где находился оставленный трактор, отмечено на карте. Использованы Яндекс.Карты
Как сообщили в Лунинецком РОВД, по сей день местонахождение пропавшего
Поисковые мероприятия проводились шесть раз, помимо милиции, спасателей, работников лесхоза и сельхозпредприятия на поиски пенсионера выходили и волонтёры
В РОВД отметили, что тогда, в день исчезновения пенсионера, тракторист видел неподалёку рыбаков на красной машине. Милиция просит отозваться их, а также людей, которые обладают любой информацией по этому случаю. Звоните по тел. 2-35-02 (уголовный розыск); 2-32-56 или 102.
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Мужчина сторожил в поле трактор и пропал. Где он – до сих пор не известно. Место, где находился оставленный трактор, отмечено на карте. Использованы Яндекс.Карты ...
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