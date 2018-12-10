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Почти три месяца в Лунинецком районе ищут пенсионера

11.12.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мужчина сторожил в поле трактор и пропал. Где он – до сих пор не известно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61470.php

Почти три месяца в Лунинецком районе ищут пенсионера

Место, где находился оставленный трактор, отмечено на карте. Использованы Яндекс.Карты

Как сообщили в Лунинецком РОВД, по сей день местонахождение пропавшего без вести жителя д.Вулька-1 Константина Лозицкого остаётся неизвестным.

Напомним, Константин Иванович Лозицкий пропал 19 сентября. Около 18.00 мужчину привезли в поле сторожить трактор, он остался на ночное дежурство, а тракторист, работавший на технике, уехал домой. Утром тракторист вернулся, но сторожа на месте не оказалось. В тракторе лежали его куртка и пакет с едой. Из самого трактора ничего не пропало.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61470.php

Почти три месяца в Лунинецком районе ищут пенсионера

Поисковые мероприятия проводились шесть раз, помимо милиции, спасателей, работников лесхоза и сельхозпредприятия на поиски пенсионера выходили и волонтёры ПСО «Ангел». Несколько раз прочёсывалась местность, искали в воде. В конце ноября милиция в очередной раз продолжила поисковые мероприятия. Но, увы, снова безуспешно.

В РОВД отметили, что тогда, в день исчезновения пенсионера, тракторист видел неподалёку рыбаков на красной машине. Милиция просит отозваться их, а также людей, которые обладают любой информацией по этому случаю. Звоните по тел. 2-35-02 (уголовный розыск); 2-32-56 или 102.

 
 
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Мужчина сторожил в поле трактор и пропал. Где он – до сих пор не известно. Место, где находился оставленный трактор, отмечено на карте. Использованы Яндекс.Карты ...
 
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