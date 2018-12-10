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Сколько стоит арендовать офис в Минске?
Рынок коммерческой недвижимости в столице бьёт антирекорды: в этом году суммарно построили немногим более 42 тысяч квадратных метров, рассказали в программе «Минск и минчане». Для примера, столько же было введено в 2012 году. А между тем, специалистов, занятых в деловой среде, с каждым годом становится всё больше. Только за последние 8 лет офисных служащих в Минске прибавилось минимум на 20 тысяч.
Денис Гавриленко, менеджер проектов по административной недвижимости:
Спокойный спальный район на окраине или шумный, но логистически более удобный центр города. Как ни крути, цену на офис с большего формирует расположение. Практика показывает – выбирая между кабинетом на цокольном этаже жилой многоэтажки и помещением в бизнес-центре, предприниматель остановится на последнем.
В среднем офисный «квадрат» наивысшего класса в Минске обойдется примерно в 70 рублей. Оптимальным по соотношению цена/качество риелторы называют помещения класса В+, такие стоят в районе 40 рублей, а самые экономные варианты – и вовсе в два раза дешевле.
Денис Гавриленко:
Важную роль при выборе офиса бизнесмены отводят логистике: обращают внимание как на близость остановки общественного транспорта или метро, так и на наличие парковки. Сегодня подобные помещения легко найти в любом районе города. Самые дорогие из них чаще арендуют IT-компании.
А эти люди лучше остальных знают: информация стоит больших денег. Команда, которая несколько лет назад ютилась в кабинетах бизнес-инкубатора, сегодня арендует офис в центре столицы с панорамным видом на Троицкое предместье и Верхний город.
Яков Бута, руководитель стрингер-платформы:
Переговорная, 2 просторных кабинета и импровизированная кухня. Этим помещениям ещё только предстоит стать элитным офисом. Компания переехала в него неделю назад. За это время успели справить новоселье, сделать косметический ремонт, а прямо сейчас избавляются от старой мебели.
Цена вопроса – 28 рублей за квадрат. Довольно аппетитное предложение, если учесть, что средняя стоимость офиса в здании переваливает за 40 рублей.
Яков Бута:
Площадь офиса – 115 квадратных метров. От рассвета до заката в нём трудятся 15 человек. Квадратуры более чем достаточно, отмечает руководитель платформы.
Компания организует съёмки почти в любой точке мира. Выручка – около 20 тысяч рублей в месяц, чистая прибыль – 6-8. В планах – открыть сервис по подписке. От стратегических планов до планирования презентов клиентам и партнёрам на ближайший Новый год. Пока компания молодая, чёткого деления на обязанности нет. Каждый сотрудник занимается буквально всем. Благо, условия позволяют делать это с удовольствием.
В ноябре Минск впервые принял форум девелоперов. Эксперты мирового уровня поделились лучшими кейсами по строительству коммерческой недвижимости и заполнению торговых площадей. На съезде выступали спикеры из Беларуси, России, Украины, стран Балтии.
В планах до конца года увеличить предложение по аренде офисов в столице практически на 75 тысяч квадратных метров. А это значит, бизнес-идеям есть где воплощаться.
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Рынок коммерческой недвижимости в столице бьёт антирекорды: в этом году суммарно построили немногим более 42 тысяч квадратных метров, рассказали в программе...
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