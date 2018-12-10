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«Открывается больше перспектив». Что даст отмена статуса легионера в России белорусским хоккеистам?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости министра спорта России, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент выразил мнение, что права для белорусских и российских игроков не только в хоккее, но и других видах спорта должны быть равными. Ранее наши спортсмены в соседней стране считались легионерами и, таким образом, на них распространялись ограничения. Острые дебаты все это время вызывало положение белорусских хоккеистов в клубах КХЛ. Однако, стороны смогли договориться. В ближайшее время белорусов приравняют к россиянам во всех командных игровых видах.
Карьера в российском клубе или сборная Беларуси? Мучительный выбор порой становился перед спортсменом из-за так называемого лимита на легионеров. Суть его в том, что соседи, не желая взращивать и тренировать в своих чемпионатах «чужих» игроков, ограничили число иностранцев в командах.
Схемы в разных видах спорта могли отличаться – не больше пяти или восьми человек в клубной заявке – суть одна: нет российского паспорта? Не можешь защищать интересы сборной России? Считаешься легионером. Не вписываешься в заветный лимит иностранцев – остаешься без контракта. Самый болезненный для нас – хоккейный вопрос. КХЛ – лига коммерческая, но ограничения коснулись и ее.
Высокий уровень мастерства и что греха таить – зарплаты соответствующие. Играть там хочется едва ли не каждому хоккеисту. А на легионерские места претендуют канадцы, американцы, финны, шведы... наряду с белорусами. В общем, конкуренция сильнейшая. И вот наш экс-капитан, экс-нападающий сборной Беларуси Андрей Стась подписывает контракт с омским «Авангардом». Чтобы не считаться в России легионером, от формы нашей сборной отказался. Николай Стасенко, Алексей Угаров, Сергей Демагин, Никита Комаров... А что уж говорить про молодых малоизвестных игроков, которые ради клубной карьеры не раз выбирали российский паспорт. Так проще пробиться в состав, закрепиться в команде.
Конечно, белорусские функционеры не молчали. Били во все колокола. Говорил о проблеме несколько раз и Президент. Лично со своим коллегой, с главой российской федерации. И, наконец, лед тронулся. Перед стартом сезона – хорошая новость – белорусские хоккеисты больше не будут считаться в России легионерами.
Никита Феоктистов, нападающий национальной сборной Беларуси по хоккею:
На встрече с министром спорта соседней страны Александр Лукашенко выражает мнение, практику справедливо было бы распространить и на другие командные виды.
Многие специалисты вообще считают лимит на легионеров пагубной практикой. Мол, в НХЛ – сильнейшей лиге мира – никаких ограничений на иностранцев нет. Потому, быть может, она и сильнейшая.
Если уровень своих не дотягивает, почему бы не повысить его с помощью приглашенных звезд? Право на жизнь имеют обе точки зрения, по-своему правы и борцы с лимитами, и борцы с легионерами. Только Союзное государство, оно потому и союзное. Условия должны быть равными для всех. Так что белорусов и россиян пообещали уравнять в правах.
Павел Колобков, министр спорта России:
Глава российского правительства ранее поручил вопрос решить. И на данный момент вопрос закрыт, остались лишь формальности. Так что можно считать, с 2019-го белорусы в России не будут легионерами во всех игровых командных видах спорта. Другими словами, ограничения на наших соотечественников больше не распространяются, а значит, ради клубной карьеры не придется отказываться от мечты облачиться в форму сборной Беларуси.
Александр Алейник, руководитель пресс-службы Белорусской федерации футбола:
Собственно, на встрече Александра Лукашенко с российским министром спорта говорили не только об этом. Бывший фехтовальщик Павел Колобков. Чемпион и призер олимпийских игр, многократный чемпион мира. Спортсмен, за которого некогда болел весь Советский Союз, сегодня сам болеет за спорт не только российский, но и белорусский.
Павел Колобков приехал в Минск на совместную коллегию. Нашим профильным министерствам за одним столом есть о чем говорить: обмен опытом, программы развития спорта, подготовка к важнейшим стартам. Достойные объекты есть для этого у обеих сторон. Давно уже наши Стайки, Раубичи облюбовали сборные разных стран.
Летом в Минске пройдут Европейские игры, а ближайшая Олимпиада состоится в 2020-м в Токио.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости министра спорта России, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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