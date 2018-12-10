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В Судане появятся белорусские зернохранилища
Контракт на поставку из Беларуси в Судан зернохранилищ и сельхозтехники в настоящее время находится в стадии реализации, сообщил глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц.
Министр сельского хозяйства также уточнил информацию о реализации механизма финансирования проекта.
«Удалось согласовать этот вопрос, имеется понимание между Национальным банком Беларуси и Сельскохозяйственным банком Судана», — цитирует главу Минсельхозпрода БЕЛТА.
Помимо поставки зернохранилищ вместимостью 1 млн тонн Беларусь и Судан также будут сотрудничать в отраслях овощеводства, животноводства и обучения кадров, добавил Леонид Заяц,
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Контракт на поставку из Беларуси в Судан зернохранилищ и сельхозтехники в настоящее время находится в стадии реализации, сообщил глава Минсельхозпрода Беларуси...
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