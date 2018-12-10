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Глупость на ходу: парень проспал свою остановку и “вышел” через окно поезда
Пару недель назад 17-летний молодой человек получил травмы, выпрыгнув через окно поезда вблизи остановочного пункта Оточка, сообщает
К этому, мягко говоря, неблагоразумному поступку его подтолкнула неприятность: пассажир проспал свою остановку и решил «десантироваться» на ходу поезда.
Вряд ли проблема стоила того, чтобы из-за нее подвергать свою жизнь опасности.
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Пару недель назад 17-летний молодой человек получил травмы, выпрыгнув через окно поезда вблизи остановочного пункта Оточка, сообщает newsstd.by.
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