Глупость на ходу: парень проспал свою остановку и “вышел” через окно поезда

К этому, мягко говоря, неблагоразумному поступку его подтолкнула неприятность: пассажир проспал свою остановку и решил «десантироваться» на ходу поезда.









Вряд ли проблема стоила того, чтобы из-за нее подвергать свою жизнь опасности.



