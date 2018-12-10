﻿ В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны

11.12.2018 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Рост напряженности в отношениях России и Украины напоминает ситуацию перед началом Первой мировой войны.

Фото: РИА Новости

Об этом рассказал бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star.

Особую опасность представляет конфликт между странами в Керченском проливе. Он напомнил, что Москву обвиняют в подготовке к вторжению на Украину, а президент Украины Петр Порошенко просит помощи у стран альянса. Уэст посчитал, что обе стороны проверяют друг друга, предупреждая о возможности вмешательства НАТО.

По его словам, если Россия будет использовать свои войска в Донбассе, то на Украине начнется полномасштабная война. Адмирал усомнился в том, что НАТО решит вмешаться в конфликт, поскольку Украина не член альянса. Запад не захочет вступать в «горячую войну» с Москвой из-за Киева, однако в этом случае страна будет уничтожена.

«Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны», — объяснил свою теорию он.

Уэст призвал усилить санкционное давление на Россию, «ударить по каждому олигарху, заморозить активы не только в нашей стране, но и по всему миру», чтобы избежать войны.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться. В ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.


 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост напряженности в отношениях России и Украины напоминает ситуацию перед началом Первой мировой войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы и пустота: главные документы на 2019 год пропали без вести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика