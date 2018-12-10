Белорусы и пустота: главные документы на 2019 год пропали без вести

Разбираемся, кто и что тормозит принятие важнейших документов. Каждый год детальная разработка прогноза на следующий год начинается еще летом. Поначалу все шло в нормальном режиме и в текущем году. Ежегодно власти формируют законопроект о республиканском бюджете, прогноз социально-экономического развития и основные направления денежно-кредитной политики, пишет banki24.by Каждый год детальная разработка прогноза на следующий год начинается еще летом. Поначалу все шло в нормальном режиме и в текущем году. Ежегодно власти формируют законопроект о республиканском бюджете, прогноз социально-экономического развития и основные направления денежно-кредитной политики,banki24.by





За подготовку первого текста отвечает Минфин, второго — Минэкономики, третьего — Нацбанк. Все эти документы объединяет то, что в конечном счете их подписывает глава государства. Первоначально чиновники говорили, что пакет прогнозных документов должен попасть в Администрацию президента к 1 сентября. Однако в это время полным ходом шла углеводородная война Беларуси и России: РФ блокировала выплаты РБ, а белорусы не платили за газ россиянам. К середине октября углеводородный конфликт разрешился. Но представители госорганов продолжали кормить общественность завтраками. Сроки рассмотрения документов прогноза на 2019 год переносились сначала на конец октября, затем — на конец ноября. На рубеже ноября и декабря состоялась целая череда совещаний с участием президента.









Глава государства поручил чиновникам доработать проект Налогового кодекса до 7 декабря и внести его в парламент. И вот, 7 декабря прошло, а никаких вестей о внесении Налогового кодекса на сайте Палаты представителей так и не появилось. Между тем, закрытие сессии парламента назначено на 20 декабря. Еще один важный момент: главные документы по бюджетным и налоговым вопросам вносятся в одном пакете. Это значит, что без проекта Налогового кодекса не будет и проекта бюджета на 2019 год. Молчит пресс-служба главы государства. Президент не подписал ни указ о прогнозе социально-экономического развития, ни указ об основных направлениях денежно-кредитной политики. В чем причина такого жесткого торможения белорусских властей? Скорее всего, главное объяснение состоит в незавершенных переговорах по налоговому маневру.





Переговоры на уровне вице-премьеров по налоговому маневру назначены на 11 декабря. 13 декабря в Бресте пройдет заседание Совета министров Союзного государства, где главы правительств также будут обсуждать эту тему. 6 декабря Лукашенко анонсировал личную встречу с Путиным, которая будет проведена после переговоров правительственных чиновников. В общем, все идет к тому, что окончательные варианты главных документов на 2019 год будут приняты и подписаны под самый новый год. А официальное опубликование может состояться и того позже — в начале января. Поэтому не исключено, что население и бизнес первые дни 2019-го будут жить по наитию: указы и законы вступят в силу задним числом.



