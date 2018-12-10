﻿ Жена Дениса Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством. 21.by
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Жена Дениса Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

11.12.2018 19:58 — Разное | Партизан  
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Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рискует в ближайшее время столкнуться с серьезными проблемами с законом.

По информации телеграм-канала Mash, в правоохранительных органах в настоящий момент идет проверка футболиста из-за угрозы убийством после того, как на него было написано заявление с соответствующим обвинением. Уточняется, что заявление на Глушакова написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте. 


Ранее стало известно, что хавбек красно-белых написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала на Дениса судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию "Споры, связанные с воспитанием детей", сообщает championat.com.


 
 
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Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рискует в ближайшее время столкнуться с серьезными проблемами с законом.
 
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