Жена Дениса Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

По информации телеграм-канала Mash, в правоохранительных органах в настоящий момент идет проверка футболиста из-за угрозы убийством после того, как на него было написано заявление с соответствующим обвинением. Уточняется, что заявление на Глушакова написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте.









championat.com. Ранее стало известно, что хавбек красно-белых написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала на Дениса судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию "Споры, связанные с воспитанием детей", сообщает



