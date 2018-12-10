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Стали известны лауреаты Национальной премии за достижения в области прав человека
Белорусские правозащитные организации 10 декабря, в Международный день прав человека, назвали лауреатов Национальной премии 2018 года за достижения в области прав человека.
В номинации «Правозащитник года» премию получили Ольга Смолянко (Центр правовой трансформации), Геннадий Федынич и Игорь Комлик (Независимый профсоюз РЭП)
Журналистом года стала главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.
Лучшей «Правозащитной кампанией/инициативой года» стали «Правозащитники против смертной казни в Беларуси»,
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Белорусские правозащитные организации 10 декабря, в Международный день прав человека, назвали лауреатов Национальной премии 2018 года за достижения в области прав...
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