В Минске в течение четырех часов нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Как стало известно, инцидент произошел днем 11 декабря. Около 16.35 8-летний Вова Саликов ушел из гимназии и пропал.

Мальчик должен был находиться в группе продленного дня, однако, не дождавшись родителей, самостоятельно покинул учебное заведение. Родители оперативно сообщили о пропаже ребенка в милицию. К поискам мальчика также подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

К счастью, вскоре школьник был найден живым и невредимым. Сейчас он находится с родителями, о мотивах его поступка не сообщается. Примечательно, что в поисках мальчика непосредственно помогла ориентировка, размещенная в социальной сети.