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В Минске в течение четырех часов нашли пропавшего 8-летнего мальчика

11.12.2018 21:08 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске в течение четырех часов нашли пропавшего 8-летнего мальчика
ПСО "Ангел" / vk.com

Как стало известно, инцидент произошел днем 11 декабря. Около 16.35 8-летний Вова Саликов ушел из гимназии и пропал.

В Минске в течение четырех часов нашли пропавшего 8-летнего мальчика В Минске правоохранителями найдена пропавшая 15-летняя школьница

Мальчик должен был находиться в группе продленного дня, однако, не дождавшись родителей, самостоятельно покинул учебное заведение. Родители оперативно сообщили о пропаже ребенка в милицию. К поискам мальчика также подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

К счастью, вскоре школьник был найден живым и невредимым. Сейчас он находится с родителями, о мотивах его поступка не сообщается. Примечательно, что в поисках мальчика непосредственно помогла ориентировка, размещенная в социальной сети.

 
Теги: Минск
 
 
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Школьник не дождался родителей и самостоятельно ушел из здания гимназии.
 
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