Лидеры въездного туризма в Россию – Китай и Южная Корея. Беларусь – 24-я

Почти 115 тысяч белорусов посетили Россию в качестве туристов з 9 месяцев 2018 года, сообщили в аналитическом агентстве ТурСтат.

Въездной туризм в Россию в 2018 году вырос во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии, США и Евросоюза (ЕС) благодаря Чемпионату мира-2018 по футболу, что показывает статистика въездного туризма 2018 года.

Лидеры роста въездного туризма в Россию в 2018 году — это Китай с 1 млн 413 поездок за 9 месяцев 2018 года, что на 14% или 170 тысяч больше, чем за 9 месяцев 2017 года и Южная Корея с 291 тысячами поездок (на 41% или 85 тысяч больше).

Япония (87 тысяч поездок, +4%), Индия (71 тыс., +25%), Вьетнам (43 тыс, +30%) и Таиланд (39 тыс., +18%) также показали высокий рост числа туристских поездок в Россию в 2018 году по итогам первых 9 месяцев года.

По данным ТурСтат, Китай и Южная Корея заняли 1 и 2 место по абсолютному росту числа въездных туристских поездок в Россию в 2018 году. Число въездных поездок из Китая в Россию выросло на 170 тысяч по итогам 9 месяцев 2018 года по сравнению с 9 месяцами 2017 года, а из Южной Кореи — на 85 тысяч больше, чем в 2017 году.



Общее число въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2018 года выросло на 1,4% до 19 млн 245 тысяч с 18 млн 972 тысячи за первые 9 месяцев 2018 года по данным Росстата.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам 9 месяцев 2018 года составили Украина (6 млн 373 тысячи поездок), Казахстан (2,699 тыс.), Китай (1,413 тыс.), Финляндия (720 тыс.), Азербайджан (665 тыс.), Германия (546 тыс.), Польша (526 тыс.), Армения (437 тыс.), Молдова (362 тыс.) и Эстония (354 тыс.).

Самые популярные страны въездного туризма в Россию:

Украина, 6,373 тыс. (-4%) * Казахстан, 2,699 тыс. (+1%) Китай (КНР), 1,413 тыс. (+14%) Финляндия, 720 тыс. (-8%) Азербайджан, 665 тыс. (+1,5%) Германия, 546 тыс. (+10%) Польша, 526 тыс. (-5%) Армения, 437 тыс. (-1%) Республика Молдова, 362 тыс. (-9%) Эстония, 354 тыс. (+10%) Абхазия, 350 тыс. (+9%) Киргизия, 313 тыс. (+6,5%) США, 300 тыс. (+19%) Монголия, 295 тыс. (-2%) Республика Корея, 291 тыс. (+41%) Латвия, 212 тыс. (+8%) Таджикистан, 204 тыс. (-33%) Израиль, 181 тыс. (+25%) Великобритания, 174 тыс. (+14%) Узбекистан, 168 тыс. (-55%) Франция, 168 тыс (+13%) Италия, 165 тыс. (+9%) Литва, 162 тыс. (-7%) Беларусь, 114 тыс. (-6%) Испания, 103 тыс. (+6%) Южная Осетия, 103 тыс. (+5%) Япония, 87 тыс. (+4%) Индия, 71 тыс. (+25%) Турция, 65 тыс. (+10%) Бразилия, 64 тыс. (+121%) Австралия, 62 тыс. (+48%) Мексика, 61 тыс. (+165%) Аргентина, 57 тыс. (+185%) Канада, 54 тыс. (+17%) Грузия, 53 тыс. (-9%) Нидерланды, 53 тыс. (+10%) Сербия, 48 тыс. (+14%) Швейцария, 47 тыс. (+15%) Австрия, 46 тыс. (+7%) Вьетнам, 43 тыс. (+30%) Иран, 42 тыс. (-43%) Швеция, 42 тыс. (+62%) Таиланд, 39 тыс., (+18%) Бельгия, 38 тыс. (+27%) Норвегия, 38 тыс. (-3%) Колумбия, 37 тыс. (+270%) Чехия, 35 тыс. (+6%) Перу, 29 тыс. Хорватия, 26 тыс. (+271%) Болгария, 23 тыс. (+5%) Дания, 23 тыс. (+53%) Греция, 22 тыс. (+10%) Венгрия, 21 тыс. (+31%) Египет, 21 тыс. (+200%) Гонконг, 20 тыс. Куба, 19 тыс. (-14%) Словакия, 19 тыс. (+5%) Португалия, 17 тыс. (+31%) Румыния, 16 тыс. (+23%) Саудовская Аравия, 14 тыс. ЮАР, 13 тыс. (+44%) Ирландия, 11 тыс. (+10%) Тайвань (Китай), 11 тыс. Индонезия, 10 тыс. Чили, 9 тыс.

Другие страны, 438 тыс.

* В скобках указано изменение числа въездных туристских поездок за первые 9 месяцев 2018 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2017 года.