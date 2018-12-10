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Более 40 модных брендов обещают снизить выбросы парниковых газов на 30% к 2030г
Несколько десятков крупных модных брендов объединились под эгидой ООН для борьбы с глобальными изменениями климата, пообещав сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году.
Речь идет о 43 известных компаниях, включая Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, H&M, Levi Strauss & Co. и Puma.
Они подписали Хартию индустрии моды за борьбу с изменением климата, говорится в размещенном на сайте ООН сообщении.
Начиная с 2025 года, компании также должны будут поэтапно сокращать использование в производстве бойлеров, работающих на каменном угле. Модные бренды также согласились использовать преимущественно материалы, не наносящие вреда окружающей среде.
"Индустрия моды всегда шла на два шага вперед в том, что касается определения мировой культуры, поэтому я рада видеть сейчас, что она возглавляет борьбу с изменением климата", - сказала исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза.
По словам директора главы люксового бренда Burberry Марко Гобетти, для сокращения выбросов парниковых газов необходимы "инновации и сотрудничество".
По данным западных СМИ, на индустрию моды приходится примерно 10% от общего количества выбросов углекислого газа в мире.
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Несколько десятков крупных модных брендов объединились под эгидой ООН для борьбы с глобальными изменениями климата, пообещав сократить выбросы парниковых газов...
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