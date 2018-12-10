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В Гродно в результате столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка

11.12.2018 20:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно в результате столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка
ГАИ Гродно и Гродненской области

Как стало известно, авария случилась 11 декабря около 7.30 утра. Микроавтобус «Форд» двигался из микрорайона Ольшанка в направлении улицы Славинского.

В Гродно в результате столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка Такси в Гродно сбило ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся

На пересечении улиц Гродненской и Великой Ольшанки водитель допустил столкновение с маршрутным такси. Удар пришелся на заднюю часть маршрутки, от чего она опрокинулась на бок, сообщили представители ГАИ Гродно.

В результате происшествия пострадала девочка, которая ехала в микроавтобусе «Форд». Она была доставлена в больницу. Остальные участники ДТП, в том числе четыре пассажира маршрутки, обошлись без серьезных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить, на какой сигнал светофора двигался каждый из водителей. Причиной аварии также могли стать сложные погодные условия, связанные с гололедицей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 декабря.
 
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