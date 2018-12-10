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МИД Беларуси намерен продлить срок пребывания иностранцев без регистрации

11.12.2018 21:34 — Разное | Аргументы и факты  
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МИД Беларуси намерен продлить срок пребывания иностранцев без регистрации
Фото из открытых источников

Как сообщил замначальника главного консульского управления - начальник управления анализа, планирования визовой и тарифной политики МИД Беларуси Александр ГАНЕВИЧ, ведомство предлагает увеличить срок пребывания иностранных граждан без регистрации в органах внутренних дел с 5 до 30 дней.

МИД Беларуси намерен продлить срок пребывания иностранцев без регистрации На охоту и лечение. Что делать иностранцу в Беларуси целый месяц?

По словам специалиста, сейчас о проблеме регистрации говорят многие гости нашей страны. Предполагается в ближайшее время увеличить срок пребывания в Беларуси без регистрации до 30 дней или хотя бы до 15 суток.

Отметим, что за девять месяцев нынешнего года в Беларусь въехало около 3,6 млн иностранных граждан. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, пишет БЕЛТА.

 
 
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Министерство иностранных дел предложило увеличить этот период до 30 дней.
 
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