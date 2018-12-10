МИД Беларуси намерен продлить срок пребывания иностранцев без регистрации

Как сообщил замначальника главного консульского управления - начальник управления анализа, планирования визовой и тарифной политики МИД Беларуси Александр ГАНЕВИЧ, ведомство предлагает увеличить срок пребывания иностранных граждан без регистрации в органах внутренних дел с 5 до 30 дней.

По словам специалиста, сейчас о проблеме регистрации говорят многие гости нашей страны. Предполагается в ближайшее время увеличить срок пребывания в Беларуси без регистрации до 30 дней или хотя бы до 15 суток.