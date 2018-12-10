|
«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?
Новости Беларуси. Дом на сезон. Почти 800 одиноких пенсионеров по всей стране пережидают холода по принципу «веселее вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожилые люди кооперируются и под присмотром социальных работников переживают самые трудные для сельчан, в бытовом плане, месяцы. Есть подобный «Дом надежды» и в Копыльском районе.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Павловна затягивает песню и кажется, становится здесь еще уютней и теплее. А главное не так одиноко. Ведь в зрительном зале – такие же пенсионерки, как и она. Под одной крышей здесь в агрогородке Грозово пережить очередную зиму собрались бабушки с района. Младшей – 77, старшая скоро справит 93 день рождения.
Александра Матус, жительница Грозовского дома совместного проживания для пожилых людей:
Эту усадьбу совместного самостоятельно проживания пожилых людей называют «Дом надежды». Но есть здесь и любовь, которую вот уже второй год бабулям так искренне отдает Светлана. Вот и сейчас соцработник заботливо переворачивает на сковородке котлетки и помешивает рассольник.
Светлана Афанасьева, социальный работник:
Это уже вторая зимовка Зинаиды Федоровны. Бронь в районной соцзащите подтвердила еще ранений осенью, а вот перебраться все никак не могла – огород не отпускал. Сельские люди земли привыкли, чтобы на столе все было со своей грядки.
Зинаида Коледа, жительница Грозовского дома совместного проживания для пожилых людей:
Живут бабули, что называется, в складчину. Скидываются на продукты, а кому что индивидуально нужно, так у ворот дома по пятницам останавливается автолавка.
Ольга Лепницкая, заместитель директора Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:
У каждой из этих бабушек-долгожительниц своя судьба и история, которая привела сюда. 88-летняя Ванда Николаевна, как и все, условиями очень довольно, но все же тоскует по своему дому. Он буквально в двух километрах от сюда. Потому нет-нет да и прогуляется навестить родной угол.
Три зимы бабу Ванду забирали племянники в Минск. В этот раз они наотрез отказалась – 4 стены в городе не для нее.
Обойдя настывшие от зимы владения, Ванда Николаевна заперла на замок калитку, еще пару минут поговорила с соседкой и отправилась восвояси, как она в шутку говорит, в свою резиденцию. Уж больно условия созвучны.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее
Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»
«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?
«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»
Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?
«Открывается больше перспектив». Что даст отмена статуса легионера в России белорусским хоккеистам?
Новости экономики за 11.12.2018
Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дом на сезон. Почти 800 одиноких пенсионеров по всей стране пережидают холода по принципу «веселее вместе», сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)