Беларусь и Австрия обсудили Евроигры-2019 и перспективы сотрудничества

Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина встретилась с вице-канцлером – федеральным министром государственной службы и спорта Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-австрийского сотрудничества в различных сферах, некоторые аспекты взаимодействия Беларуси с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что Е.Купчина информировала собеседника о подготовке Беларуси к проведению II Европейских игр. Выразила надежду на активное участие в соревнованиях австрийских атлетов и посещение Беларуси многочисленными болельщиками из Австрии.

"Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества во всех областях взаимного интереса", - заверили в ведомстве.