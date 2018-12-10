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Беларусь и Австрия обсудили Евроигры-2019 и перспективы сотрудничества
Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина встретилась с вице-канцлером – федеральным министром государственной службы и спорта Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-австрийского сотрудничества в различных сферах, некоторые аспекты взаимодействия Беларуси с Евросоюзом", - говорится в сообщении.
В МИД также отметили, что Е.Купчина информировала собеседника о подготовке Беларуси к проведению II Европейских игр. Выразила надежду на активное участие в соревнованиях австрийских атлетов и посещение Беларуси многочисленными болельщиками из Австрии.
"Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества во всех областях взаимного интереса", - заверили в ведомстве.
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Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина встретилась с вице-канцлером – федеральным министром государственной службы и спорта Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе,...
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