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В Египте запретили продажу "желтых жилетов" на фоне протестов во Франции
Египетские власти приняли решение ввести ограничения на продажу светоотражающих желтых жилетов, сообщает агентство AP.
Отмечается, что на такой шаг местные власти пошли из-за опасений, что в Египте могут начаться протесты, подобные тем, что проходят во Франции.
По данным агентства, продавцы подобной продукции получили инструкции не продавать жилеты в розницу, а оптом - только зарегистрированным компаниям, которые должны будут получить специальное разрешение в полиции.
Такие ограничения, как ожидается, будут действовать до конца января.
Египетские власти опасаются, что оппозиционно настроенные жители страны могут предпринять попытку организации массовых протестов в январе - в годовщину беспорядков 2011 года.
25 января 2011 года - "День гнева"- стало началом массовых беспорядков в Египте, которые привели к отставке Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.
В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты".
Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на топливо, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом.
Сначала акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и перерастать в столкновения демонстрантов с полицией. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы.
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Египетские власти приняли решение ввести ограничения на продажу светоотражающих желтых жилетов, сообщает агентство AP. Отмечается, что на такой шаг местные власти...
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