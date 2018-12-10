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Человек, умеющий сопереживать. Сюжет СТВ о «Волонтёре года»
Новости Беларуси. Отряд «Доброе сердце» из Смолевич признали лучшей волонтерской командой Минщины на областном молодежном форуме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На мероприятии представили новые инициативы и идеи, делились опытом, отмечали молодых людей, которые больше других работали. Один из таких - учащийся 11-го класса Колодищанской средней школы. Он победил в конкурсе «Волонтер года - Доброе сердце». Роман - участник волонтерского отряда «Служба хорошего настроения». Позитив и помощь он несет каждому.
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Новости Беларуси. Отряд «Доброе сердце» из Смолевич признали лучшей волонтерской командой Минщины на областном молодежном форуме, сообщили в программе «Минщина»...
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