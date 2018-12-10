ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

11.12.2018 21:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Выбрать настоящего волшебника. Деды Морозы и Снегурочки из всех регионов страны приехали в Минск, чтобы приоткрыть секреты новогоднего волшебства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

Победил тандем из барановичского Дворца детского творчества. Сказочные персонажи креативно подошли к состязаниям: самодельные костюмы, яркий грим и интерактивные квесты.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

Эдуард Томильчик, начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Вносятся новые дополнения. С каждым разом все больше людей участвует, поэтому это дает толчок. Конкурс интересен и детям, и взрослым. В чудо надо верить всегда, и тогда чудо обязательно произойдет.

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске

Старания культорганизаторов жюри оценивало по всей строгости. Актуальность, оригинальность и новизна авторских идей, художественное и музыкальное оформление, культура речи и даже интеллектуальный уровень исполнителей.
Новости по теме

2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год

Над ёлкой возле Дворца спорта засияет звёздное небо

Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?

Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»

Советское ретро. Выставка новогодних игрушек проходит в Могилёве

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»

Ручная работа из 8 800 флажков: как делают панно на педуниверситете

По какому графику будут работать магазины и кафе на новогодние праздники
‡агрузка...
Новости 24 часа

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

«Открывается больше перспектив». Что даст отмена статуса легионера в России белорусским хоккеистам?

Новости экономики за 11.12.2018

Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек

В Москве из-за крупного сбоя в работе метро произошла давка

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Выбрать настоящего волшебника. Деды Морозы и Снегурочки из всех регионов страны приехали в Минск, чтобы приоткрыть секреты новогоднего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика