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Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Минске
Новости Беларуси. Выбрать настоящего волшебника. Деды Морозы и Снегурочки из всех регионов страны приехали в Минск, чтобы приоткрыть секреты новогоднего волшебства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Победил тандем из барановичского Дворца детского творчества. Сказочные персонажи креативно подошли к состязаниям: самодельные костюмы, яркий грим и интерактивные квесты.
Эдуард Томильчик, начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Старания культорганизаторов жюри оценивало по всей строгости. Актуальность, оригинальность и новизна авторских идей, художественное и музыкальное оформление, культура речи и даже интеллектуальный уровень исполнителей.
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Новости Беларуси. Выбрать настоящего волшебника. Деды Морозы и Снегурочки из всех регионов страны приехали в Минск, чтобы приоткрыть секреты новогоднего...
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