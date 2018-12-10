|
Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму
Новости Беларуси. Школьные меню как отдельный вид искусства. С 11 декабря оно изменилось во всех столичных столовых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В зимнем рационе к свежим овощам добавились и консервированные. Нельзя ведь забывать про витамины. С восторгом дети восприняли такие блюда как рис с овощами, вернулись в рацион школьников и любимая творожная запеканка.
Дарья Дзюба, учащаяся ГУО «СШ №105 города Минска»:
Андрей Будай, учащийся ГУО «СШ №105 города Минска»:
Людмила Шевчик, директор ГУО «СШ №105 города Минска»:
Дети получают энергию именно от завтраков в школе, поэтому важно, чтобы их питание было сбалансированным. Новое меню как раз создано для того, чтобы добавить в рацион детей витамины, которых всегда не хватает зимой.
Новости по теме
«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска
‡агрузка...
Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»
«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?
«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»
Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?
«Открывается больше перспектив». Что даст отмена статуса легионера в России белорусским хоккеистам?
Новости экономики за 11.12.2018
Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек
В Москве из-за крупного сбоя в работе метро произошла давка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Школьные меню как отдельный вид искусства. С 11 декабря оно изменилось во всех столичных столовых, сообщили в программе «Столичные подробности»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)