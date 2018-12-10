Над ёлкой возле Дворца спорта засияет звёздное небо

Новости Беларуси. Ещё ярче. Над ёлкой возле Дворца спорта начинают устанавливать световую композицию в виде звёздного неба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

11 декабря выполняли технические работы: устанавливали специальное оборудование для поддержки будущего неба. Роль звезд сыграют 1030 огоньков, объединённых в единую гирлянду площадью 30 на 30 метров.





Исходящие лучи создадут имитацию шатра в холодно-белом цвете. Засияет звёздное небо 15 декабря, как и все новогодние ёлки. Подготовка к празднику в столице идёт активно: повсюду оформляют музыкальные сцены, готовят павильоны для ярмарок и устанавливают яркие элементы. Новогодними хлопотами заняты и сами минчане.