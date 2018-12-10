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Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

11.12.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Британские депутаты собираются на экстренные дебаты из-за переноса голосования по соглашению Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

Не исключено, что парламентарии договорятся вынести Терезе Мэй вотум недоверия. 26 политиков уже подали заявления, чтобы начать процедуру смещения премьер-министра. Голосование по документу, текст которого многие месяцы согласовывался Лондоном и Брюсселем, должно было состояться этим вечером.

Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

Однако после трех дней переговоров глава правительства решила отложить процедуру, заявив, что в нынешнем виде подавляющее большинство депутатов соглашение не поддержит.
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Новости Великобритании. Британские депутаты собираются на экстренные дебаты из-за переноса голосования по соглашению Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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