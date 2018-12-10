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Новости экономики за 11.12.2018
Новости Беларуси. Белорусские предприятия получили прямой выход рынок Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске открыли электронную торговую площадку Узбекской товарно-сырьевой биржи. Это первая подобная иностранная платформа в нашей стране. Она основана на базе Белорусской универсальной товарной биржи.
Укреплять деловые связи президенты двух стран договорились в сентябре 2018 года на встрече в Ташкенте. Тогда же заключили Соглашение о стратегическом партнерстве между товарными биржами Беларуси и Узбекистана.
Наши и зарубежные экспортеры теперь получат упрощенный доступ к торгам. Совместный проект бирж будет работать и на экспорт, и на импорт.
Аркадий Саликов, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:
Фарохидин Ибрагимов, председатель правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи:
Заинтересованность в применении биржевой площадки уже подтвердили белорусские предприятия легкой и пищевой промышленности. Первые торги запланированы на начало 2019 года.
ХАРВЕСТЕРЫ В КАРЕЛИИ
Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии. Партнёрское соглашение будет подписано в ближайшее время.
Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны. Сегодня в Минске стороны обсудили и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.
Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):
Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
ИКРА К ПРАЗДНИКУ
Цены на красную икру в России снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке. Выловили без малого 700 тысяч тонн красной рыбы. Рекорд.
В Беларуси спрос на икру в канун праздников традиционно увеличивается. Торговые сети уже предлагают купить праздничный деликатес по сниженным и акционным ценам.
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия получили прямой выход рынок Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске открыли электронную...
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