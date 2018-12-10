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Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро

11.12.2018 18:04 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро

Сторонники изменений надеются, что таким образом получится уменьшить объемы незаконного оборота денег и финансирования организованной преступности, поскольку бандиты в основном используют крупные наличные деньги.

Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро

На замену 500 евро придет обновленная серия банкнот «Европа» достоинством 100 и 200 евро с улучшенными функциями защиты. Она будет выпущена в 2019 году 28 мая.
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Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже,...
 
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