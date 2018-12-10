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Как изменились участницы группы «Ранетки». Фотофакт
Российская поп-группа «Ранетки» появилась на эстраде в 2005 году. Коллектив очень быстро стал популярным – без их песен не обходилась ни одна школьная дискотека. «Ранетки» собирали «Олимпийский» и пели на разогреве у Бритни Спирс. Известен и одноименный сериал о жизни группы. Мы решили посмотреть, как изменились «Ранетки» за 10 лет.
Фото: instagram.com/officialranetki
Аня Руднева была вокалисткой группы и играла на ритм-гитаре. Ее последний концерт в составе коллектива прошел в 2011 году.
После ухода из группы Анна занялась сольной карьерой, позже создала собственный бренд «Ann Rudneva». В 2008 году она познакомилась с Павлом Сердюком, актером сериала «Моя прекрасная няня». Они поженились, но брак продлился совсем недолго. У Анны и Павла есть дочь Соня. В апреле 2015 года Руднева вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Дмитрий Белин. Сейчас пара воспитывает сына Тимофея.
Клавишница Женя Огурцова запомнилась всем своим ярким образом. Девушка играла в группе с 2005 по 2013 год.
Сейчас у Жени есть своя панк-группа «Рыжая». С первым мужем, Павлом Авериным, девушка прожила три года. А в 2014 году на концерте Женя познакомилась с дизайнером Анатолием Рамоновым. У семейной пары родился сын Марк.
Лера Козлова была барабанщицей и вокалисткой «Ранеток» три года. В ноябре 2008 года она последний раз выступила в составе группы и покинула коллектив из-за конфликта с продюсером. Девушка начала сольную карьеру
Сначала Лера уехала в Киев к своему молодому человеку Никите Горюку – участнику группы Quest Pistols. Однако пара рассталась и Козлова вернулась в Москву. С 2015 по 2017 год Лера пела в составе группы 5sta Family.
Лену Третьякову, бас-гитаристку группы, знают как пацанку из «Ранеток». В августе 2005 года Лена сменила Алину Петрову, первую бас-гитаристку.
Сейчас от образа пацанки ничего не осталось. Лена занимается кундалини-йогой. Эта практика помогла девушке справиться с гипертоническим кризом. Артистка проводит мастер-классы по йоге в Москве и ездит в другие города.
Нюта Байдавлетова сменила Леру Козлову в 2011 году. Девушка освоила ударные всего за две недели.
Сольную карьеру Аня начала лишь спустя четыре года после распада «Ранеток». Одно время у Анны даже не было денег, чтобы оплатить коммунальные услуги. Однако в 2016 году Нюта заключила контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Сейчас девушка работает над выпуском сольных композиций и активно ведет свой видеоблог на YouTube.
Cоло-гитаристка Наташа Щелкова помимо выступлений с «Ранетками» снималась в кино. Она появилась в картинах «Счастливы вместе», «Амазонки из глубинки».
В конце 2000-х Наташа начала встречаться с продюсером «Ранеток» Сергеем Мильниченко. В 2009 году состоялась их свадьба. Наташа стала многодетной мамой: пара воспитывает троих детей – двух дочерей и сына.
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Российская поп-группа «Ранетки» появилась на эстраде в 2005 году. Коллектив очень быстро стал популярным – без их песен не обходилась ни одна школьная дискотека....
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