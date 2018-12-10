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В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике.
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Мужчина под различными предлогами, среди которых приобретение церковных свечей для проведения молебна, проведение обряда освящения жилища, осуществление пожертвований, развитие коммерческой деятельности, завладел деньгами граждан. Общая сумма составила более 49 тысяч рублей. Мужчина заранее не намеревался отдавать полученные средства.
Сам мужчина не являлся священником. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.
Были допрошены более 30 человек, проведены очные ставки, был произведен обыск по месту жительства, был наложен арест на имущество. Установлены 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.
Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РБ. Мужчина заключен под стражу.
Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике. По информации СК, 49-летний уроженец Брестчины с 2016 по 2018 годы в Минске...
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