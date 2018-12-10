ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований

11.12.2018 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике.

По информации СК, 49-летний уроженец Брестчины с 2016 по 2018 годы в Минске представлялся священником православной церкви.

Мужчина под различными предлогами, среди которых приобретение церковных свечей для проведения молебна, проведение обряда освящения жилища, осуществление пожертвований, развитие коммерческой деятельности, завладел деньгами граждан. Общая сумма составила более 49 тысяч рублей. Мужчина заранее не намеревался отдавать полученные средства.

В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований
Фото: СК

Сам мужчина не являлся священником. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.

Были допрошены более 30 человек, проведены очные ставки, был произведен обыск по месту жительства, был наложен арест на имущество. Установлены 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.

В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований
Фото: СК

Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РБ. Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в сентябре в Минске был задержан лжесвященник (читать далее). 
Новости по теме

Директор витебской турфирмы завладела средствами не менее чем 12 клиентов

«Было какое-то воздействие, что мы поддались». Продолжение истории с пылесосом «в подарок» для пенсионерки

В Минске по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Германии

«Как платить? Мы же выиграли!» Пенсионеры пошли в ресторан на презентацию постельного белья, вернулись с пылесосом и без денег

Строитель взял 400 долларов и скрылся: официальный договор не спас минчанку от афериста

Житель Белоозёрска ездил с напечатанным на принтере водительским удостоверением

«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

14 случаев: смотритель кладбища в Заславле брал деньги за бесплатную услугу
‡агрузка...
Новости 24 часа

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

«Открывается больше перспектив». Что даст отмена статуса легионера в России белорусским хоккеистам?

Новости экономики за 11.12.2018

Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек

В Москве из-за крупного сбоя в работе метро произошла давка

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике. По информации СК, 49-летний уроженец Брестчины с 2016 по 2018 годы в Минске...
 
Новости дня
Новости разные
 
О торговле в неустановленных местах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика