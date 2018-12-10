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Футбол. Стало известно, где пройдут гостевые матчи сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020

11.12.2018 16:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Названы места проведения гостевых мартовских матчей национальной команды Беларуси по футболу в рамках квалификации Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

21 марта против сборной Голландии наша дружина сыграет в Роттердаме. 24 марта матч с Северной Ирландией пройдет в Белфасте.

Футбол. Стало известно, где пройдут гостевые матчи сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020
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Новости Беларуси. Названы места проведения гостевых мартовских матчей национальной команды Беларуси по футболу в рамках квалификации Евро-2020, сообщили в...
 
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