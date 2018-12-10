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Волейбол. Мужская сборная Беларуси сыграет в Золотой Евролиге-2019
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет в Золотой Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такой договоренности достигла наша федерация и Европейская конфедерация волейбола.
В прошлом сезоне дружина Виктора Бекши заняла второе место в Серебряной лиге и упустила шанс перейти в класс выше. Однако, учитывая прогресс национальной команды, ЕКВ одобрила участие белорусов именно в Золотой лиге.
Таким образом, в конце мая-начале июня и мужская, и женская команды сыграют в «золоте», а выиграв турнир, получат право выступить в Лиге наций.
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет в Золотой Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такой договоренности достигла наша...
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