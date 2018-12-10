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Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

11.12.2018 16:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское соглашение будет подписано в ближайшее время.

Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

11 декабря в Минске стороны обсуждают и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):
Наш визит состоится на завод МАЗ, заводы по выпуску другой техники, в том числе дорожной техники. Будем рассматривать возможность ее приобретения для нужд нашего региона.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

Наталья Рекунова, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия (Россия):
Мы с вами в одном Союзном государстве, у нас единое таможенное пространство. Нас не разделяет языковой барьер. Мы всегда с большим вниманием, теплотой относимся к нашим белорусским партнерам.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Важно, что они знают наши основные мероприятия. Мы рассказывали сегодня о том, что есть выставки наши.

В следующем году Европейские рынки, в рамках их собираемся провести большие, серьезные мероприятия. Реакция очень хорошая, они хотят посещать.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии
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Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское...
 
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