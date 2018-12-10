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Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии
Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское соглашение будет подписано в ближайшее время.
Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны.
11 декабря в Минске стороны обсуждают и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.
Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):
Наталья Рекунова, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия (Россия):
В следующем году Европейские рынки, в рамках их собираемся провести большие, серьезные мероприятия. Реакция очень хорошая, они хотят посещать.
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Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское...
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