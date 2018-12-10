Лукашенко: Беларусь заинтересована в немецких инвестициях и технологиях

Беларусь заинтересована в немецких инвестициях и технологиях, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом Германии в Минске Петером Деттмаром, сообщает «МИР 24».

«Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях», – сказал Лукашенко.

Он назвал ФРГ «оплотом Евросоюза» и «главной хранительницей». «Евросоюза без Германии сегодня просто бы не было, а он наш сосед», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что с соседями нужно строить отношения и «жить нормально».

Только за первое полугодие Германия вложила в Беларусь 311 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.