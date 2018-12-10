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Лукашенко: Беларусь заинтересована в немецких инвестициях и технологиях

11.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь заинтересована в немецких инвестициях и технологиях, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом Германии в Минске Петером Деттмаром, сообщает «МИР 24».

«Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях», – сказал Лукашенко.

Он назвал ФРГ «оплотом Евросоюза» и «главной хранительницей». «Евросоюза без Германии сегодня просто бы не было, а он наш сосед», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что с соседями нужно строить отношения и «жить нормально».

Только за первое полугодие Германия вложила в Беларусь 311 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет очагом напряженности в Европе.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси назвал Германию «оплотом Евросоюза» и «главной хранительницей».
 
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