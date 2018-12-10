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Беларусь и Россия подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве в области спорта
Новости Беларуси. Белорусские игровики с января 2019 года не будут считаться легионерами в российских чемпионатах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это главные, но далеко не все итоги совместного заседания коллегий главных спортивных ведомств Беларуси и России. Сергей Ковальчук и Павел Колобков 11 декабря обсудили множество нюансов: страны готовы сотрудничать на всех этапах подготовки спортсменов высокого уровня. Научное обеспечение тренировочного процесса, работа учебных заведений спортивного профиля, грамотное и эффективное использование инфраструктуры - все эти вопросы легче решать сообща, что и подтвердили стороны, подписав двухлетнюю программу сотрудничества.
Павел Колобков, министр спорта России:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Помимо спорта высоких достижений не осталось в стороне и детско-юношеское направление. Спартакиада Союзного государства может стать для начинающих спортсменов хорошим шансом проверить свою конкурентоспособность.
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Новости Беларуси. Белорусские игровики с января 2019 года не будут считаться легионерами в российских чемпионатах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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