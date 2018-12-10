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Беларусь и Россия подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве в области спорта

11.12.2018 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские игровики с января 2019 года не будут считаться легионерами в российских чемпионатах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Беларусь и Россия подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве в области спорта

Это главные, но далеко не все итоги совместного заседания коллегий главных спортивных ведомств Беларуси и России. Сергей Ковальчук и Павел Колобков 11 декабря обсудили множество нюансов: страны готовы сотрудничать на всех этапах подготовки спортсменов высокого уровня. Научное обеспечение тренировочного процесса, работа учебных заведений спортивного профиля, грамотное и эффективное использование инфраструктуры - все эти вопросы легче решать сообща, что и подтвердили стороны, подписав двухлетнюю программу сотрудничества.

Беларусь и Россия подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве в области спорта

Павел Колобков, министр спорта России:
На самом деле вопрос не в помощи, а в совместной работе, использовании общего потенциала. У нас общие подходы к развитию спорта, общая научно-методическая база. И кстати говоря, очень хорошие контакты: и на официальном уровне, и на рабочем. Это позволяет думать нам о дальнейшем развитии в оптимистическом ключе.

Беларусь и Россия подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве в области спорта

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
У нас предстоят Олимпийские игры в Токио. Для нас интересна база подготвки на Дальнем Востоке в плане акклиматизации. Мы этот вопрос прорабатываем. У нас в следующем году Европейские игры, есть прекрасные базы подготовки.

Помимо спорта высоких достижений не осталось в стороне и детско-юношеское направление. Спартакиада Союзного государства может стать для начинающих спортсменов хорошим шансом проверить свою конкурентоспособность.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские игровики с января 2019 года не будут считаться легионерами в российских чемпионатах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 
 
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