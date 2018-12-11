Сдерживаем снег на крыше: виды снегозадержателей



Обильные снегопады радуют своей чистотой и белизной. Однако эта волшебная красота имеет свойство накапливаться на кровлях в больших количествах, затем таять и сползать вниз. Снежная «лавина» — опасное явление для людей и имущества. К тому же, большая масса снега может повредить покрытие, перекосить стропильную систему. Поэтому на крышах устанавливают задерживающие элементы. Иногда встает вопрос: какой снегозадержатель выбрать для равномерного таяния сугробов, исключая опасность их обрушения на людей или на припаркованные автомобили. Снегозадержатели монтируют на кровельных конструкциях с пологими скатами до 55°.





Трубчатые снегозадержатели

Среди нескольких вариантов систем для задержания снежных сходов популярны трубчатые конструкции, изготовленные из овальных или круглых труб, полых или цельнометаллических. Они отличаются универсальностью: и гибкая черепица , и рулонные и листовые материалы могут оснащаться трубчатыми задержателями.

Если снегозадержатель выбрать такого типа, то можно обеспечить сход снежного наноса незначительными порциями. В комплект приспособления входят все необходимые монтажные и крепежные детали.

Барьер для снега

Доступным вариантом снегозадержания являются снеговые барьеры. Их изготавливают из рулонной тонкой листовой стали, поэтому конструкции не способны выдержать высокие нагрузки. Согнутые листы представляют собой пороги, задерживающие снег. Часто лавина сминает и вырывает защитные барьеры.





Разновидностью барьерных снегозадержателей являются уголковые. Они не отличаются особой прочностью даже с усилением изделий дополнительными элементами. Поэтому их целесообразно монтировать на скатах, которые имеют способность самостоятельно удерживать осадки.

Снегорезы

Для тех типов крыш, которые сами способны задерживать лавину, можно снегозадержатель выбрать подковообразной формы. Основная их функция — рассечение пластов снега для предотвращения лавинного схода. Их называют снегорезами и принцип их работы соответствует названию. Они измельчают снежную массу, не удерживая ее на кровле, а помогая ей постепенно сползти вниз.

Изготавливают снегорезы в виде подков или изогнутых планок с зубьями на концах. Иногда они комплектуют с другими типами снегозадерживающих средств.





Решетчатые снегозадержатели

Чтобы конструкция смогла выдержать большую снеговую нагрузку, необходимо снегозадержатель выбрать в виде кронштейна с закрепленной на нем вертикальной решеткой. Их еще называют декоративными, хотя они выдерживают достаточно большой пласт снежного покрова. Устанавливают задержатели параллельно краю кровли.

Решетчатые снегозадержатели отличается преимуществами:

монтаж может быть выполнен на различной кровле;

целостность водостоков и крыши сохраняется;

обеспечивается безопасное отхождение снега;

открытые участки крыши защищены;

снежная масса измельчается и постепенно сходядит вниз.

Благодаря решетчатым задержателям снег быстро тает и не сходит одновременно монолитным слоем, а талые воды стекают в водосток спокойно.





Несколько полезных советов

Рассчитывая количество рядов снегозадержателей, учитывайте тип кровельного покрытия, и количество осадков в вашей местности. Также следует принять во внимание такие параметры, как площадь ската конструкции, угол наклона.

Чем длиннее скат крыши, тем больше рядов конструкций для задержания снежной лавины придется установить. Это необходимо для правильного распределения нагрузки по всей плоскости крыши. Если вы уже решили, какой снегозадержатель выбрать, не стоит забывать, что для монтажа необходимо пригласить профессионалов, найти которых можно в каталоге TAM.BY , а система вместе с кровлей нуждается в периодической очистке.