Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы

Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, в нынешнем году в Гродно побывало больше всего безвизовых туристов именно из Литвы – 54 тысячи человек.





– Для людей постарше интересен ностальгический туризм, а молодежь с интересом знакомится с белорусскими традициями, историей. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать сферу гостеприимства, делаем максимум, чтобы они могли увидеть как можно больше наших достопримечательностей, посетить туристические объекты, приобрести белорусские сувениры и другие товары. Думаю, что с каждым годом количество туристов из Литвы будет возрастать, – отметил Виктор Лискович.





Заместитель председателя облисполкома подчеркнул, что на Гродненщине проживают около 2200 литовцев, в основном в Лидском, Вороновском, Островецком районах и городе Гродно. Шесть общественных объединений литовцев насчитывают свыше 850 человек. Их деятельность направлена на возрождение традиций, изучение языка, культуры, истории и обычаев литовского народа. При литовских общественных объединениях «Тевине» в Гродно, «Рута» в Лиде работают две школы выходного дня.

В области функционируют Рымдюнская и Пелясская средние школы и Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения. Ежегодно представители системы образования области принимают активное участие в работе совместной консультационной комиссии Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и науки Литовской Республики. Благодаря участию в работе комиссии за последние годы разработаны программы учебных предметов литовский язык, литовская литература, факультативных занятий «История Литвы», «Беларусь и Литва: калейдоскоп культур». Благодаря слаженной работе этой комиссии нет разногласий по вопросам обучения литовцев родному языку, подчеркнул Виктор Лискович.





Директор департамента литовцев за границей Министерства иностранных дел Литвы Мариюс Гудинас рассказал, что 2019-й год провозглашен в Литве Годом литовцев мира. Департамент ответственен за стратегическую программу «Глобальная Литва», основной задачей которой является вовлечение зарубежных литовцев в жизнь государства.

– Нам важно знать, как живут литовцы за пределами страны, что для них важно, как Литва им может помочь, какие возможны взаимосвязи. Мы также рассматриваем литовцев, проживающих в разных странах мира, как мосты, объединяющие эти государства с нашим, – отметил Мариюс Гудинас.

Во встрече принял участие Генеральный консул Литовской Республики в Гродно Генадиюс Мацкялис.





Стороны постарались охватить максимум общих тем. Обсуждены вопросы сотрудничества в туризме, образовании, здравоохранении. Высказаны предложения наладить железнодорожное сообщение между Гродно и Вильнюсом, совместно развивать сеть велосипедных маршрутов в приграничных регионах, обновить деревянный памятник князю Витовту возле Старого замка в Гродно и другие.









Кстати

Литва входит в тройку основных торговых партнеров области, уступая России и Польше. На ее долю приходится 5,2% экспортных поставок.

Внешнеторговый оборот области с Литвой за январь-октябрь нынешнего года составил 138,3 миллиона долларов и увеличился на 30,2%, в том числе объем экспорта возрос на 37,5%, импорта – на 14,9%.

Успешно работают 124 организации с участием литовского капитала. За январь-сентябрь нынешнего года объем иностранных инвестиций из Литовской Республики в экономику области составил 15,5 миллиона долларов. С участием литовской компании «ARVI» на территории области реализовано два значимых для экономики региона инвестиционных проекта: по производству мяса индейки в Лидском районе и техническому перевооружению предприятия по утилизации отходов животного происхождения ОАО «Биоваст Лида». ООО «Инжиниринговая компания «ИнвестЭнергоСтрой» реализован инвестиционный проект «Строительство солнечной электрической станции мощностью 1000 кВт в районе деревне Рогачи Гродненского района».