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Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы

11.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, в нынешнем году в Гродно побывало больше всего безвизовых туристов именно из Литвы – 54 тысячи человек.
 
Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы
 
– Для людей постарше интересен ностальгический туризм, а молодежь с интересом знакомится с белорусскими традициями, историей. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать сферу гостеприимства, делаем максимум, чтобы они могли увидеть как можно больше наших достопримечательностей, посетить туристические объекты, приобрести белорусские сувениры и другие товары. Думаю, что с каждым годом количество туристов из Литвы будет возрастать, – отметил Виктор Лискович.
 
Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы
 
Заместитель председателя облисполкома подчеркнул, что на Гродненщине проживают около 2200 литовцев, в основном в Лидском, Вороновском, Островецком районах и городе Гродно.  Шесть общественных объединений литовцев насчитывают свыше 850 человек. Их деятельность направлена на возрождение традиций, изучение языка, культуры, истории и обычаев  литовского народа. При литовских общественных объединениях «Тевине»  в Гродно, «Рута» в Лиде работают две школы выходного дня. 
 
В области функционируют Рымдюнская и Пелясская средние школы и Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения. Ежегодно представители системы образования области принимают активное участие в работе совместной консультационной комиссии Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и науки Литовской Республики. Благодаря участию в работе комиссии за последние годы разработаны программы учебных предметов литовский язык, литовская литература, факультативных занятий «История Литвы», «Беларусь и Литва: калейдоскоп культур». Благодаря слаженной работе этой комиссии нет разногласий по вопросам обучения литовцев родному языку, подчеркнул Виктор Лискович. 
 
Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы
 
Директор департамента литовцев за границей Министерства иностранных дел Литвы Мариюс Гудинас рассказал, что 2019-й год провозглашен в Литве Годом литовцев мира. Департамент ответственен за стратегическую программу «Глобальная Литва», основной задачей которой является вовлечение зарубежных литовцев в жизнь государства. 
 
– Нам важно знать, как живут литовцы за пределами страны, что для них важно, как Литва им может помочь, какие возможны взаимосвязи. Мы также рассматриваем литовцев, проживающих в разных странах мира, как мосты, объединяющие эти государства с нашим, – отметил Мариюс Гудинас.
 
Во встрече принял участие Генеральный консул Литовской Республики в Гродно Генадиюс Мацкялис.
 
Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы
 
Стороны постарались охватить максимум  общих тем.  Обсуждены вопросы сотрудничества в туризме, образовании, здравоохранении. Высказаны предложения наладить железнодорожное сообщение между Гродно и Вильнюсом, совместно развивать сеть велосипедных маршрутов в приграничных регионах, обновить деревянный памятник князю Витовту возле Старого замка в Гродно и другие.
 
Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы
Поезд между Гродно и Вильнюсом и велосипедные туристы. В облисполкоме обсудили сотрудничество Гродненщины и Литвы
 
Кстати
Литва входит в тройку основных торговых партнеров области, уступая России и Польше. На ее долю приходится 5,2% экспортных поставок. 
 
Внешнеторговый оборот области с Литвой за январь-октябрь нынешнего года составил 138,3 миллиона долларов и увеличился на 30,2%, в том числе объем экспорта возрос на 37,5%, импорта – на 14,9%.
 
Успешно работают 124 организации с участием литовского капитала. За январь-сентябрь нынешнего года объем иностранных инвестиций из Литовской Республики в экономику области составил 15,5 миллиона долларов. С участием литовской компании «ARVI» на территории области реализовано два значимых для экономики региона инвестиционных проекта: по производству мяса индейки в Лидском районе и техническому перевооружению предприятия по утилизации отходов животного происхождения ОАО «Биоваст Лида». ООО «Инжиниринговая компания «ИнвестЭнергоСтрой» реализован инвестиционный проект «Строительство солнечной электрической станции мощностью 1000 кВт в районе деревне Рогачи Гродненского района».
 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, в нынешнем году в Гродно побывало больше всего безвизовых туристов именно из Литвы – 54 тысячи...
 
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