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Не шалите на дороге: ночью в Беларуси прогнозируется сильный туман

11.12.2018 23:14 — Разное | Партизан  
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Ночью и утром 12 декабря в Беларуси прогнозируется сильный туман, он наблюдается с вечера вторника. Видимость не превышает 100-500 метров.


"Ёжик в тумане"

В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности, пишут в СМИ.

 Сильный туман будет и в столице.

 
 
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Ночью и утром 12 декабря в Беларуси прогнозируется сильный туман, он наблюдается с вечера вторника. Видимость не превышает 100-500 метров.
 
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