|
Не шалите на дороге: ночью в Беларуси прогнозируется сильный туман
Ночью и утром 12 декабря в Беларуси прогнозируется сильный туман, он наблюдается с вечера вторника. Видимость не превышает 100-500 метров.
"Ёжик в тумане"
В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности, пишут в СМИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью и утром 12 декабря в Беларуси прогнозируется сильный туман, он наблюдается с вечера вторника. Видимость не превышает 100-500 метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)