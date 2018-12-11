Договорятся ли с Россией? Иначе ввалимся в Союзное государство

пише т Наша нива. Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко и послом в России Владимиром Семашко,т Наша нива.





Российская сторона не считает возможным это обсуждать «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства».









Напомним, правительство России начинает с 2019 года налоговый маневр, из-за которого бюджет Беларуси, по разным оценкам, может потерять $10-11 миллиардов за 6 лет, если стороны не договорятся о компенсациях.



