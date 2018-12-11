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Фотофакт: в Гомеле включили первую в Беларуси пиксельную новогоднюю ёлку

11.12.2018 22:17 — Разное | Партизан  
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В Гомеле на центральной площади включили первую в Беларуси пиксельную новогоднюю ёлку.


Фото: sb.by

В Гомеле на центральной площади включили первую в Беларуси пиксельную новогоднюю ёлку. Она украшена 120 гирляндами, к которым подключены "десятки тысяч различных пикселей". С помощью системы управления на елке образуется единый световой экран, на который проецируются световые композиции. Также был запущен обратный отсчёт до нового 2019 года, информирует "Беларусь сегодня".


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на центральной площади включили первую в Беларуси пиксельную новогоднюю ёлку.
 
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