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В Минске китайцы построят бассейн международного стандарта. Снос зданий начался

11.12.2018 22:06 — Разное | Партизан  
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Работы проходят на улице Кальварийской.

В июне было подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Китаем. Соглашение предусматривает привлечение безвозмездной помощи для реализации в Беларуси ряда проектов, в том числе строительства в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Первый объект разместится в районе улицы Ванеева, второй – в районе улицы Кальвариской.

Приступить к строительству китайская сторона намерена в середине 2019-го, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. К этому сроку городу необходимо подготовить площадки.


– В настоящее время государственное предприятие «УКС Мингорисполкома», определенное заказчиком по подготовке территории в районе ул. Кальварийской, завершает реализацию имущественных прав собственников расположенных на участке объектов. Трест № 15 «Спецстрой» приступил к сносу отселенных строений. Процесс начался с территории ЗАО «Автокомбинат № 2», – дополнили в Мингорисполкоме.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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