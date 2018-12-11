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Коля Лукашенко - лучший нападающий

11.12.2018 21:45 — Разное | Партизан  
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Победителем городских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе стали «Грифоны» из Центрального района, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». В команде играет Коля Лукашенко.


Фото Сергея Лукашова


В финале команда обыграла «Партизан» со счётом 5:2.

После окончания матча состоялась церемония награждения. Лучшим нападающим турнира назвали Колю Лукашенко.


 
Теги: Минск
 
 
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Победителем городских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе стали «Грифоны» из Центрального района, передает...
 
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