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Коля Лукашенко - лучший нападающий
Победителем городских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе стали «Грифоны» из Центрального района, передает корреспондент агентства
Фото Сергея Лукашова
В финале команда обыграла «Партизан» со счётом 5:2.
После окончания матча состоялась церемония награждения. Лучшим нападающим турнира назвали Колю Лукашенко.
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Победителем городских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе стали «Грифоны» из Центрального района, передает...
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